Finisce con un ostacolo in tangenziale: portato in ospedale

Questo pomeriggio, lunedì 14 dicembre, pochi minuti dopo le 16.30, l’ambulanza di Rho soccorso e un’automedica sono intervenute lungo la tangenziale Ovest, nel tratto tra Rho Cascina Ghisolda e la Ss11. Un uomo di 30 anni, a bordo di un’auto, per cause ancora in fase di accertamento è finito contro un ostacolo.

Sul posto anche l’Ats di Assago e i Vigili del fuoco.

L’uomo, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

