Finisce con l'auto sui binari del treno e ora per lui sono previste una serie di sanzioni che saranno emesse dopo l'esito dell'alcoltest.

Attimi di paura intorno alle 23.30 di ieri, venerdì 13 agosto, per un 30enne sudamericano che con la sua auto ha divelto prima la sbarra del posteggio di piazza Libertà a Rho, poi una recinzione e infine ha finito la sua corsa in mezzo ai binari del treno.

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Polizia di Stato che hanno bloccato il traffico ferroviario.

L'uomo è stato soccorso e accompagnato da un'ambulanza del 112 al Pronto soccorso dell'ospedale di Rho non in gravi condizioni.

Il traffico ferroviario è ripreso dopo un'ora.