Finisce con l’auto dentro il cortile di una abitazione

Ha perso il controllo del mezzo e con l'auto è finito nel cortile di una abitazione. Il padrone di casa: "E' una strada pericolosa, le auto sfrecciano troppo veloci"

L'incidente sulla strada che collega Passirana con Terrazzano

Finisce con l’auto dentro il cortile di una casa, scende dal mezzo e va a dormire e il mattino dopo prende contatto con i proprietari dell’abitazione e compila la constatazione amichevole. Singolare incidente nei giorni scorsi sulla strada che collega le frazioni di Terrazzano e Passirana. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l’uomo alla guida dell’auto abbia fatto tutto da solo.

Con l'auto ha distrutto la recinzione della villetta finendo nel cortile

Probabilmente ha preso la curva in maniera sbagliata ed è finito contro la cinta dell’abitazione. Un impatto tremendo che ha distrutto una parte della «recinzione» dell’abitazione. A quel punto all’uomo, residente nella zona, non è rimasto nulla da fare se non chiamare un amico e farsi accompagnare a casa.

Il padrone di casa: "Più volte abbiamo chiesto al Comune di intervenire per la sicurezza dei residenti"

L’auto è stata rimossa nella mattinata di ieri e trasportata in una officina della zona per essere riparata. «Incidente a parte siamo stufi di questa situazione - spiega Stefano Bonato - abbiamo più volte fatto segnalazione al Comune che qui vanno tutti a grande velocità senza ottenere nessun intervento in merito. E’ arrivato il momento di fare qualcosa per la sicurezza dei cittadini».