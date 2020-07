Finisce con l’auto contro una recinzione: paura per un automobilista

Finisce con l’auto contro una recinzione, dopo un incidente: paura per un automobilista di 64 anni a Legnano. Il sinistro, le cui cause sono al vaglio della Polizia Locale della città del Palio, si è verificato intorno alle 13.20 di sabato 25 luglio.

Finisce con l’auto contro una recinzione

Un’automobile è finita contro la recinzione della chiesa n via Ronchi, dopo un incidente che ha coinvolto più vetture: le condizioni della persona alla guida, le cui generalità non sono ancora state divulgate, sono apparse gravi, tanto da sollecitare l’arrivo dell’ambulanza in codice rosso.

Dopo i primi soccorsi, la vittima è stata portata in ospedale. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

