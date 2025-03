Finisce con l'auto contro un albero: grave al Niguarda

Finisce con l'auto contro un albero e viene trasportato in elicottero all'ospedale milanese di Niguarda

Un uomo di 31 anni stava viaggiando in direzione di Cornaredo quando è finito contro un albero

Grave incidente stradale ieri, venerdì, in viale dei Fontanili a Rho. Saranno gli agenti della Polizia Locale cittadina, prontamente intervenuti sul posto a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro avvenuto intorno alle 18.15. Sfortunato protagonista un uomo di 31 anni che percorreva Viale dei Fontanili in direzione di Cornaredo. Pochi metri prima di via Ticino l'uomo per cause in corso di accertamento ha perso i controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro uno degli alberi posizionati a lato della strada

Il 31enne soccorso e trasportato in elicottero al Niguarda

Scattato l'allarme, dato dagli altri automobilisti in transito, sul posto è arrivata un'ambulanza con i volontari dell'Astra Soccorso di Pero e l'elisoccorso inviato dall'ospedale di Niguarda con a bordo l'equipe medica. In viale dei Fontanili, per mettere in sicurezza la zona anche i Vigili del Fuoco di Rho. Dopo i primi soccorsi sul posto il 31enne è stato caricato sull'elisoccorso e trasportato in codice rosso, il più grave, all'ospedale di Niguarda dove è ricoverato in prognosi riservata

Code per diversi minuti sia in direzione di Cornaredo che delle tangenziali

Il sinistro, considerato l'orario di punta per il rientro a casa dei pendolari, ha causato code per diversi minuti in viale dei Fontanili sia in direzione di Cornaredo sia in direzione della rotonda che permette l'ingresso alle tangenziali