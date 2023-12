Finisce con l'auto contro la recinzione: donna trasportata in ospedale

Una donna si è scontrata questo pomeriggio, 29 dicembre, contro la recinzione della parrocchia in via Kennedy a Nerviano: è stata trasportata in ospedale.

Finisce con l'auto contro la recinzione della parrocchia

Una donna di circa 30 anni si è scontrata oggi alle 14.30 contro la recinzione della parrocchia di viale Kennedy. Sul posto oltre ad una ambulanza e all'automedica sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Dopo le prime cure sul posto, la donna è sembrata meno grave del previsto ed è stata trasportata in codice verde in ospedale.