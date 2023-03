Finisce con l'auto contro la staccionata fuori dall'ospedale

In auto contro la staccionata: paura fuori dall'ospedale di Legnano.

Si schianta contro la staccionata

Un altro incidente nella zona del nuovo ospedale di Legnano. E' successo ancora oggi, sabato 25 marzo 2023, quando un automobilista che si stava dirigendo al nosocomio ha perso il controllo della sua vettura andando a schiantarsi contro la staccionata di legnano di via Papa Giovanni che porta all'ingresso della struttura sanitaria. Ancora da accertare le cause.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino insieme all'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e alla Polizia locale. L'automobilista, 31 anni, se l'è cavata con uno spavento e qualche livido: per lui trasporto in ospedale in codice verde. Nei giorni scorsi un anziano era deceduto dopo che, avendo perso il controllo della sua auto, era finito contro una macchina parcheggiata nel posteggio dell'ospedale (a colpirlo era stato un malore).