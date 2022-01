Finisce il Capodanno ubriaca in ospedale SIRENE DI NOTTE

SOCCORSI IN AZIONE

E' successo a San Vittore Olona; maxi incidente ad Abbiategrasso

Capodanno finito in ospedale per una giovane che aveva bevuto troppo a San Vittore Olona. Maxi incidente ad Abbiategrasso.

Capodanno, la festa finisce in ospedale

Capodanno finito in ospedale per una giovane. E' quanto successo questa notte a San Vittore Olona. Erano circa le 2.50 quando una ragazza di 21 anni ha iniziato a stare male mentre si trovava lungo la statale del Sempione. Chi era con lei ha subito chiamato il 112. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza della Croce rossa: dopo le prime cure la giovane è stata portata, in codice verde, alla Mater domini di Castellanza.

Paura nell'incidente

Maxi incidente nella sera ad Abbiategrasso. Due le auto che si sono scontrate violentemente lungo la Ss494 intorno alle 20 di ieri sera. Le condizioni degli occupanti sembravano gravissime: sul posto, in codice rosso, sono arrivate due ambulanze e l'automedica oltre ai carabinieri e ai Vigili del fuoco. Alla fine due i feriti, un ragazzo di 25 anni e un uomo di 46: uno è stato portato in codice giallo all'ospedale san Matteo di Pavia e l'altro, in codice vede, in quello di Vigevano.

Incidente, poco dopo, anche sull'autostrada A4 tra Arluno e Rho: anche qui due le auto coinvolte, sul posto l'ambulanza del Cvps Arluno e l'automedica otre all'Ats e Vigili del Fuoco. Un ferito: un 35enne portato, in codice verde, all'ospedale di Rho.

Malore e aggressione

Ambulanze in azione anche a Pero. Erano circa le 20.20 quando un uomo, di 33 anni, ha accusato un malore mentre si trovava in via Greppi. Sul posto il 118, per l'uomo non si è poi reso necessario il trasporto in ospedale. Aggressione con un ferito a Pogliano Milanese: erano circa le 2.50 di questa notte. I soccorritori, con l'ambulanza di RhoSoccorso e i carabinieri, sono intervenuti in via Roma. Qui c'era un 23enne con qualche contusione che è stato portato in ospedale.