Finestrino spaccato e borsa rubata nel parcheggio del cimitero di Pregnana.

Borsa rubata

Episodio di microcriminalità nella mattinata di giovedì 3 giugno a Pregnana, nel piazzale antistante il cimitero pregnanese.

Finestrino spaccato

Il furto di una borsa è stato segnalato nel parcheggio del piazzale del cimitero. I fatti sono avvenuti a metà mattinata, in piena luce: una donna di Pregnana si è recata all’interno del cimitero per portare un saluto ai propri cari. All’uscita dal cancello del camposanto l’amara sorpresa: il vetro del finestrino dell’Audi era stato spaccato, e dall’abitacolo della vettura rubata una borsa che era stata lasciata sul sedile passeggero, nella certezza purtroppo fallace che episodi del genere, in piena luce del sole, non possano accadere.