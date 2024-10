Lunedì mattina alla scuola primaria “Maestri di Arconate” nella classe 2 B una finestra si è sganciata dal telaio mentre una maestra cercava di aprirla.

Finestra si sgancia dal telaio: paura a scuola

Un episodio preoccupante risoltosi con uno spavento e tanto disagio, che non ha avuto gravi conseguenze, ma ha generato comunque una situazione di serio pericolo. Sul posto è subito accorso il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Europeo di Arconate e Buscate professor Emanuele Marcora che ha allertato il Comune. Dopo pochi minuti si sono precipitati a scuola il vicesindaco Fabio Gamba e l'assessore Rolfi insieme al responsabile dell'ufficio tecnico comunale ingegner Bonese per avere contezza dell’accaduto.

Gli studenti della classe sono stati immediatamente trasferiti in un'altra aula ed è stato eseguito il controllo straordinario di tutti gli infissi di tutte le classi del plesso scolastico della Primaria da parte dei tecnici dell'azienda incaricata cioè la Euro.pa Service L'aula è pronta per accogliere di nuovo gli studenti in condizioni di sicurezza e quindi le lezioni scolastiche proseguono regolarmente.

Un sopralluogo per controllare tutti gli infissi

Inoltre l'amministrazione comunale ha programmato per la giornata di mercoledì 30 ottobre dei nuovi interventi di controllo e una ricognizione tecnica su tutte le finestre e gli infissi del plesso. Gli infissi erano stati installati solo tre anni fa, nel 2021.