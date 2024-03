Finalmente Casorezzo ha il suo nuovo comandante: è Nicolò Rachele

La novità nella casa della Polizia Locale si chiama Nicolò Rachele, E' lui il nuovo comandante degli agenti di Casorezzo.

Il curriculum del neo comandante

Nato a Magenta, 35 anni, Rachele ha preso servizio il 1 marzo al Comando, subentrando alla dottoressa Antonia Pionni, che ha portato a termine il proprio mandato semestrale e che è terminato lo scorso gennaio. Il numero uno di via Inveruno appartiene a una realtà anagrafica giovane ma porta con sé una serie di esperienze che lo hanno già visto all'opera nei territori di Legnanese e Alto Milanese negli ultimi 13 anni. Lo stesso è anche istruttore di tecniche operative per il rilascio di certificazioni di tiro, spray e bastone. L'inizio della sua carriera ha coinciso con l'esperienza vissuta a Magnago (dove ha esordito il 3 ottobre 2011), a cui ha fatto seguito quella maturata a Busto Garolfo come a Ferno.

L'arrivo a Casorezzo: "Vicinanza alle persone: questa la mia "mission"

Venerdì scorso è quindi entrato in servizio a Casorezzo. Una realtà dove è intenzionato a farsi conoscere, dando quel "senso di vicinanza", dice, che coincide poi con la sua "mission". Nelle sue corde c'è anche la volontà di mettere la parola fine al problema dello spaccio che attanaglia il Parco del Roccolo. "Ogni paese mostra problematica proprie. A Casorezzo, ma anche a Busto Garolfo, che è la realtà da cui provengo, c'è la priorità di sanare il problema del narcotraffico. Con la collaborazione dei Carabinieri e la regia della Prefettura, il nostro obiettivo è quello di arrivare a redimerlo".

"Un Comando a pieno regime": le proposte per il nuovo corso

Rachele e la sua squadra, attualmente composta da altri due agenti e una figura amministrativa e che si spera possa essere rinvigorita con l'arrivo di una nuova risorsa di polizia entro l'anno, avranno come stella polare proprio il "servizio di prossimità" al cittadino. E la migliore premessa, per assolvere questo compito, è quella di "avere un comando che non risulta più in bilico".

La volontà, è entrato nello specifico il neo comandante, è quella di incrementare l'organico di un'unita" ma anche di "riportare fin da subito gli agenti a turni". In previsione, c'è infatti l'attuazione di una variazione di orario, come servizio scuole (che ora è in capo ai volontari), così da redimere eventuali situazioni quotidiane. Un lavoro che passa dalla rilevazione dei sinistri stradali, il cui dato relativo al 2023 è ancora in fase di quantificazione, e dall'attenzione per la salvaguardia del territorio. Il riferimento, in questo caso, è alla rimozione di detriti che si rende spesso necessaria in via Per Busto Garolfo, dove gli sforzi dei vigili si sono concentrati anche negli ultimi giorni.

Il "grazie" al sindaco Oldani

Rachele non ha mancato di esprimere gratitudine al sindaco Pierluca Oldani per la fiducia che gli è stata accordata. "Lo ringrazio per questa opportunità professionale, cercherò di fare del lavoro al meglio", la sua conclusione.