Fidanzati aggrediti da uno sconosciuto e senza motivo

Fidanzati aggrediti da uno sconosciuto che è poi scappato: è accaduto a Canegrate.

Fidanzati aggrediti in paese

Hanno raccontato di essere stati aggrediti da uno sconosciuto, senza nessun motivo. Aggressore che è poi scappato. E' quando successo nella notte a Canegrate. Era da poco passata la mezzanotte quando due fidanzati sono stati colpiti da una persone che ha fatto perdere le sue tracce. La mezzanotte era passata da 20 minuti, in via Marconi si trovavan lui 16 anni, e lei 17. All'improvviso l'aggressione.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Compagnia di Legnano e l'ambulanza del 118. Quando i militari sono giunti in via Marconi, l'aggressore se n'era già andato. I due sono stati medicati sul posto e poi trasportati in codice verde all'ospedale di Legnano.