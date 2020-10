Fibrosi cistica, standing ovation virtuale per “Magie per la ricerca”

Fibrosi cistica, successo per la nona edizione di “Magie per la ricerca”.

Fibrosi cistica, 3mila visualizzazioni in diretta per il gala show per la ricerca

Il gala promosso dall’illusionista e scrittore Roberto Bombassei e da sua moglie Annalisa Lancellotti (ideatori, promotori e responsabili di Fc Altomilanese, filiale legnanese della Lega italiana fibrosi cistica), andato in scena sabato 10 ottobre 2020 sulla pagina facebook di Umi (Università magica internazionale), si è concluso con una standing ovation “virtuale”. “Siamo soddisfatti del risultato: circa 3mila visualizzazioni in diretta del nostro gala show – dicono Bombassei e Lancellotti – La pandemia ha fermato e fermerà gli eventi online ma non ferma sia la malattia sia il nostro impegno costante”.

“Grazie a tutti i nostri amici illusionisti e artisti che ci supportano da nove anni”

“Desideriamo ringraziare Gianluigi Sordellini, presidente di Umi project, l’associazione magica più importante in Italia di prestigiazione e illusionismo, per il suo costante supporto alle nostre iniziative. Ma anche tutti i nostri amici illusionisti e artisti che in questi nove anni ci hanno supportato: Damaso Fernandez, presidente internazionale di Umi nonché uno degli ultimi grandi cardician al mondo, dal Marocco Ciro Caternicchia, il giovane artista Gino D’Alessandro, Israel Rodriguez, Felipe Suau, in collegamento da Costa Crociere l’artista numero uno al mondo per le navi Maurizio De Martino in arte Martin, Mycras, da Napoli il fantasista Sayron, in collegamento la star internazionale Erix Logan, l’escapologo David Dee, dalla Liguria Alex Rivetti, da Milano il re della storia magica e delle illusioni ottiche Carlo Faggi, in collegamento telefonico la leggenda Tony Binarelli. E per finire i nostri amici Arrigoni Battista Formaggi e Jacko dance. Per grafiche e video editing Luca Sordellini e la regia Virginia Alessandri“. Bombassei e Lancelloti rivolgono poi un ultimo ringraziamento alla Lega italiana fibrosi cistica Italia e Lombardia per il loro supporto.

Ti sei perso lo show? Ecco dove trovarlo

Chi si fosse perso la diretta, può vedere lo show cliccando su https://vimeo.com/467026986 . Per donare: https://fclombardia.it/do na . “Ogni vostra donazione aiuta la ricerca sulla fibrosi cistica” ricordano i responsabili di Fc Altomilanese.

