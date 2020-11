Fibrosi cistica, la malattia spegne il sorriso di Fiorella a soli 15 anni

Fibrosi cistica: Dairago piange Fiorella Guri, vinta dalla malattia a soli 15 anni.

Paese in lutto per la scomparsa della giovanissima, venuta a mancare venerdì 30 ottobre 2020. Per tutta la sua breve vita, Fiorella ha lottato con coraggio e dignità contro la grave malattia genetica che le era stata diagnosticata ad appena un mese dalla nascita. Grazie all’affetto e al sostegno della sua famiglia, e nonostante le difficoltà e le terapie, la ragazzina ha condotto una vita quasi normale e chi la conosceva la ricorda come una persona sempre sorridente e piena di energia. Dopo le medie si era iscritta al liceo Galileo Galilei di Legnano. Aveva una passione per la scrittura e ha scritto più di cento poesie e la bozza di un libro.

