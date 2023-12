Fiamme nella notte, a fuoco alcuni capanni

Allarme incendio nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 dicembre a Legnano.

Fiamme nella notte in un terreno privato a Mazzafame

Il rogo è divampato intorno alle 2.30 in via Nazario Sauro angolo via delle Mimose, nel quartiere Mazzafame. A prendere fuoco sono state alcuni capanni che sorgono su un terreno privato, dove si trovano un orto e anche alcune capre. Stando ai primi riscontri, l'incendio sarebbe scoppiato per un malfunzionamento di una stufa a legna. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di via Leopardi e i Carabinieri della Compagnia cittadina.

Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri

Gli uni hanno spento le fiamme con l'autopompa e messo in sicurezza l'area, gli altri hanno avviato tutte le verifiche del caso. Fortunatamente non si sono registrati feriti e anche gli animali coinvolti sono rimasti incolumi.