Fiamme nella frazione di Pagliera: pompieri in azione FOTO

Fiamme nella frazione di Pagliera a Lainate: pompieri in azione.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 giugno, intorno alle 17.40, i pompieri e l’ambulanza della Misericordia di Arese sono intervenuti in via Pagliera per un incendio. In una corte infatti sono divampate le fiamme in una abitazione. Nessuno è rimasto coinvolto nel rogo. Il fumo ha allarmato i vicini di casa che hanno chiamato i pompieri. Sul posto anche la Polizia locale. Ora toccherà alle Forze dell’ordine capire cosa sia accaduto.

