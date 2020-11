Fiamme nel capannone degli aerei ultraleggeri

Fiamme nel capannone del Campo Volo a Casorezzo in via per Busto Garolfo: è quanto successo ieri, giovedì 12 novembre 2020, intorno alle 16.

Fiamme al capannone del Campo Volo

Un principio di incendio si è sviluppato ieri pomeriggio al capannone dei velivoli ultraleggeri a motore che si trova a Casorezzo in via per Busto Garolfo. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri, che stanno indagando per capire le cause dell’incendio. A prendere fuoco è stata la tettoia e qualche rifiuto. Anche l’Amministrazione è stata prontamente informata. Ora sarà compito delle Forze dell’ordine capire cosa sia successo e le casue che hanno scatenato il rogo.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE