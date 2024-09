Fiamme in pizzeria, brucia la cucina della "Yuta", ex L'oasi a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Fiamme in pizzeria

Una serata di paura quella che si è vissuta ieri, lunedì 2 settembre 2024, a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Fumo e fiamme si sono infatti visti provenire dal locale cucina della pizzeria ristorante "Yuta", ex "Oasi, di via Risorgimento. Il fuoco si è sprigionato per cause accidentali, pare a causa di un problema con la friggitrice.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco insieme a due ambulanze del 118. Per fortuna nessuno si era fatto male e i pompieri hanno in breve tempo sedato le fiamme - che hanno provocato danni in cucina - e messo l'area in sicurezza.