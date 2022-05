In fiamme l'escavatore che stava abbattendo lo skate-park

Escavatore in fiamme a Legnano, nel rione Mazzafame.

Escavatore a fuoco

L'incendio ha interessato l'escavatore che stava abbattendo il vecchio skate-park del rione Mazzafame a Legnano. E' quanto successo la sera di ieri, domenica 29 maggio 2022, nella periferia della città. Erano da poco passate le 20 quando alcuni passanti si sono accorti della presenza di fiamme all'interno del Campo sportivo di via Dell'Amicizia. E così hanno chiesto aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati tempestivamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano: loro a spegnere il fuoco che aveva avvolto il mezzo. Presente anche una volante della Polizia di Stato che sta raccogliendo elementi per capire come sia scoppiato l'incendio. Come detto, il mezzo era impegnato nei lavori per smantellare il vecchio skate-park e realizzare le tribunette del centro sportivo.