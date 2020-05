Fiamme dalla cantina della palazzina popolare: è successo a Legnano. Sul posto i Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Polizia Locale e Carabinieri.

Fumo e fiamme, pomeriggio di paura quello che si è vissuto oggi, lunedì 11 maggio 2020, intorno alle 15.30, in via Torino. L’incendio, per cause ancora da chiarire con esattezza, è nato nella zona delle cantine di una palazzina popolare che si affaccia sulla via. Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, insieme all’ambulanza della Croce Rossa, alla Polizia Locale e ai Carabinieri.

Per fortuna nessuno si è fatto male. I pompieri hanno sedato le fiamme e riportato la sicurezza.

