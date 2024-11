Fiamme dal tetto di una villetta, arrivano i pompieri

Fiamme dal tetto di una villetta a Legnano.

Tetto in fiamme

All'improvviso si sono viste le fiamme. Dal tetto di una villetta nella quale erano in corso dei lavori di manutenzioni. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 novembre 2024. Erano circa le 15.40 quando si è sviluppato un principio di incendio sul tetto di una villetta di via Pionieri d'aria a Legnano. Come detto in corso vi erano dei lavori di manutenzione, le fiamme hanno intaccato alcuni materiali che si trovavano sotto la copertura.

L'intervento

Il primo a intervenire è stato un operaio, intervenuto con mezzi di fortuna; poi l'arrivo dei Vigili del fuoco di Legnano che hanno evitato ogni problema. Sul posto anche l'ambulanza del Cvps Arluno: nessuno, tra residenti e lavoratori, ha avuto bisogno di cure mediche. Presenti anche i Carabinieri.