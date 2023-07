Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 11 luglio, per un incendio scoppiato nel garage di un cortile interno sulla via Milano a Magenta.

Fiamme da un box, arrivano i Vigili del Fuoco

L'allarme è scattato alcuni minuti dopo le 15.30, quando una signora che abita all'interno dello stabile si è accorta del fumo che usciva dal locale. La donna ha quindi contattato i soccorsi e il proprietario della struttura.

Sul posto si sono precipitate tre autopompe dei Vigili del Fuoco volontari di Magenta e Inveruno, oltre a quelli di Rho, un'ambulanza e gli uomini della Polizia Locale. I soccorsi sono arrivati in contemporanea del proprietario del box e si sono messi subito al lavoro per spegnere le fiamme.

La prima ipotesi

Al momento non è ancora chiara l'origine del rogo, anche se da una prima e sommaria ipotesi, le fiamme potrebbero essersi generate dalla luce solare penetrata da una finestra e poi riflessa da una lastra di vetro su del materiale di risulta che l'uomo avrebbe dovuto portare in discarica. Per stabilire però l'esatta origine delle fiamme, si dovranno attendere gli esiti dei rilievi dei Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno provveduto a domare completamente le fiamme e nel frattempo gli agenti della Polizia Locale hanno raccolto informazioni ascoltando i testimoni. Fortunatamente non è stato necessario l'utilizzo dell'ambulanza che è poi rientrata subito.