Fiammata da una cabina dell'Enel, Vigili del fuoco in azione

Fiammata da una cabina dell'Enel, allarme a San Vittore Olona.

Fiammata da una cabina dell'Enel in via Don Riva

E' successo pochi minuti fa, nel pomeriggio di domenica 20 giugno 2021, in via Don Giovanni Battista Riva. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno visto una fiammata provenire dalla cabina e hanno allertato i Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti gli uomini del distaccamento di Rho che stanno mettendo in sicurezza la zona in attesa dell'intervento dei tecnici della società elettrica.