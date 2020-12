Festeggia il suo compleanno con una maratona – LE FOTO

Cuggiono, festeggia il suo 50esimo compleanno con una maratona: la decisione di Roberto Mainini.

Festeggia il compleanno con una maratona

Sicuramente una idea originale quella di Roberto Mainini che per i suoi 50 anni ha deciso di regalarsi una maratona organizzata su misura. Ha ripercorso la sua vita, nel senso che le tappe toccate erano luoghi significativi dei suoi 50 anni. Così ha pianificato il tragitto con partenza e arrivo a Castelletto di Cuggiono dove risiede.

Il percorso

La prima tappa é stata l’ospedale di Busto Arsizio dove é nato, passando dalla sede della Croce Azzurra di Buscate dove ha passato 19 anni della sua vita come soccorritore. “La seconda tappa è stata a Bienate dove vivono i miei genitori e mia sorella minore – ha raccontato Mainini – La terza tappa a Vanzaghello dove ho vissuto per 30 anni, per chiudere l’anello a Castelletto, dopo aver percorso 42km e 195mt”. Tempo di percorrenza 3h31′. Mainini é un ultrarunner , ha all’attivo la partecipazione a 50 maratone, aveva deciso di ricordare il suo compleanno correndo la maratona di Reggio Emilia, ma il Covid ha rovinato il progetto. La preparazione però era conclusa e così ha deciso di costruirsi un percorso su misura, festeggiando come desiderava il suo compleanno. Per l’occasione si è fatto anche la maglietta commemorativa che rimarrà come ricordo.

