Feste clandestine in casa, assembramenti nei parchi e clienti di sera al bar

Anche nel proseguimento del fine settimana numerosi sono stati gli interventi da parte dei Carabinieri per feste clandestine e violazioni delle normative anti Covid.

Clienti di sera al bar

Ieri sera, domenica 7 marzo, i Carabinieri della Stazione di Castano Primo hanno controllato e sanzionato amministrativamente con la chiusura temporanea di 5 giorni, un bar in via Lonate a Castano Primo. Sono stati inoltre identificati e sanzionati 4 clienti, tutti maggiorenni italiani, trovati a consumare all’interno del locale.

Feste clandestine in casa, assembramenti nei parchi

A Paderno Dugnano invece, intorno alle 16 di ieri, domenica 7 marzo, i Carabinieri della locale Tenenza, sono intervenuti in via Como in quanto dall’interno di un appartamento della zona erano stai segnalati schiamazzi e musica ad alto volume. Giunti sul posto hanno accertato la presenza di 10 giovani, tutti tra i 18 ed i 19 anni, all’interno dell’abitazione di un 53enne italiano, che partecipavano ad una festa di compleanno. Tutti i partecipanti ed il proprietario di casa sono stati quindi sanzionati per la violazione delle normative anti-Covid.

Alle 18 dello stesso giorno invece a Cormano, presso il Parco dell’Acqua, militari della locale Stazione Carabinieri, a seguito di segnalazioni relative ad assembramenti, hanno proceduto ad identificare e sanzionare per assembramento e mancato utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale, 9 italiani, tutti tra i 18 ed i 24 anni.

Poco dopo, alle 18.30 a Corsico, in via Cavour, i Carabinieri ha identificato due 20enni italiani intenti a consumare alcolici seduti sulla fontana della piazza senza indossare i previsti dispositivi di protezione individuale. I due sono stati quindi sanzionati per la violazione delle disposizioni in materia sanitaria.

Intorno alle 19 invece a Cesano Boscone in via Goldoni, i militari della locale Stazione Carabinieri sono intervenuti in un parco pubblico dove erano state segnalate persone assembrate. Nella circostanza sono state controllate ed identificate 15 persone, tutte italiane maggiorenni, che sono state sanzionate per la violazione delle disposizioni sanitarie.

Nella stessa sera in corso Roma a Cologno Monzese, i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti, su richiesta di alcuni residenti della zona, per schiamazzi. Giunti sul posto hanno sorpreso 8 persone, tutte di origine ecuadoregna, intente a fare festa all’interno dell’abitazione di una loro connazionale 32enne. Tutti i partecipanti sono stati quindi sanzionati per la violazione delle norme volte al contenimento del contagio da Coronavirus.