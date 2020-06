Festa per i 70 anni di sacerdozio di don Fausto FOTO

Festa per i 70 anni di sacerdozio di don Fausto Giacobbe. Mercoledì 3 giugno, in Basilica, Messa speciale per l’anniversario dell’ex prevosto.

Alle 18 sorpresa per il sacerdote, classe 1927, da 30 anni in città. Nell’omelia don fausto ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera ecclesiatica, in cui ha celebrato oltre 39.500mila Messe.

E’ stato parroco anche a San Giorgio

Ordinato prete nel 1950, guidato dall’esempio del cardinal Schuster e di Carlo Maria Martini, è stato anche nella parrocchia di San Giorgo su Legnano. E’ originario di Busto Garolfo. Al termine della celebrazione il parroco don Giuseppe ha omaggiato il predecessore con dei dolci, di cui è ghiotto. Venerdì 5 giugno, in edicola, la sua storia.

