Festa nonostante i divieti, locale chiuso. Nel pomeriggio di sabato 31 ottobre, la centrale operativa della Polizia Locale ha ricevuto una chiamata da un cittadino che segnalava una festa in un pubblico esercizio di via Roma a Magenta.

Festa nonostante i divieti

Peccato che il Dpcm del 24 ottobre vieta le feste, sia al chiuso che all’aperto. Così una pattuglia composta da due agenti e un ufficiale è intervenuta: sorprese 20 persone, la maggioranza ventenni, intenti a festeggiare il compleanno di una giovane novarese, accompagnata dai genitori e dal fratello.

Multa e stop di 5 giorni

Tutti sorpresi senza mascherina e senza rispettare la prevista distanza interpersonale. Scattava quindi l’identificazione dei coinvolti, per la successiva fase sanzionatoria. Al gestore del pubblico esercizio veniva comminata immediatamente la sanzione pecuniaria e la chiusura per 5 giorni dell’attività.

Il commento di Gelli

“Non gioiamo certo nell’attivare questa tipologia di controlli poichè conosciamo bene le difficoltà che incontrano i nostri commercianti ed in particolare bar e ristoranti nella fattispecie. Tuttavia chiedo a tutti di rispettare le norme che certo nemmeno al sottoscritto piacciono in tutto e per tutto. Tuttavia, proprio anche in vista dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm, mi appello ad ogni cittadino perché il rispetto delle regole imposte dal governo siano garantite da tutti, al fine di tutelare l’intera nostra comunità”.

