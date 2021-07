Festa in una villetta, sanzionate dieci persone

Festa privata in una villetta a Legnano, la Polizia Locale interviene per disturbo al vicinato e identifica una decina di persone ai sensi della normativa anti Covid.

Festa privata con oltre 50 persone: scattano le sanzioni ai sensi della normativa anti Covid

È stato un fine settimana di lavoro intenso per gli uomini del comandante Daniele Ruggeri che il venerdì e il sabato sera, per monitorare situazioni di disturbo e violazioni delle normative anti Covid, hanno provveduto a implementare i servizi rafforzando il personale. Nei pubblici esercizi i controlli sono stati svolti anche con personale in borghese.

Nella notte di venerdì 2 luglio, la Polizia Locale è intervenuta nel quartiere centro per una festa privata con tanto di dj set in una villetta che creava disturbo al vicinato. Alla festa erano presenti oltre 50 persone, delle quali una decina sono state identificate e saranno sanzionate ai sensi della normativa anti Covid. L’importo della sanzione è di 300 euro. Sulla festa sono in corso accertamenti.

Sanzionato anche un locale per il mancato rispetto dell'ordinanza sugli alcolici da asporto

Nell’ambito dei controlli sui pubblici esercizi, la Polizia Locale ha registrato una violazione all’ordinanza sindacale n. 161/2021 per il divieto di somministrazione di alcolici per asporto valida a partire delle 16.