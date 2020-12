Festa in un’abitazione: 16 ragazzi sanzionati dai Carabinieri

Festa in un’abitazione a Legnano: i Carabinieri li multano per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

I Carabinieri nel Nucleo Radiomobile sono arrivati all’alba, dopo che una segnalazione li aveva informati di quanto stava accadendo in via Santa Colomba a Legnano. Diversi residenti sentivano infatti musica ad alto volume. Così la pattuglia, intorno alle 6.30 di oggi, domenica 6 dicembre 2020, si è subito recata sul posto. I militari hanno così scoperto che vi era una festa in pieno svolgimento all’interno di un’abitazione di una giovane, i cui genitori si trovavano attualmente all’estero. Vi erano 16 ragazzi, tra i 15 e i 24 anni, oltre a due minorenni e tutti residenti nella zona. I Carabinieri li hanno sanzionati amministrativamente per aver violato il divieto di assembramento così come, ad esclusione della figlia dei proprietari di casa, per spostamento in un comune diversi da quello di residenza. I due minori sono stati affidati ai genitori.