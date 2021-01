Festa in casa senza mascherina, maxi multa per 20 ragazzi

Festa in casa senza mascherina a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. All’interno dell’abitazione vi erano 20 ragazzi. Arrivano i Carabinieri.

Festa in casa senza mascherina, maxi sanzione

Musica ad alto volume, schiamazzi. I vicini hanno chiamato subito i Carabinieri che, arrivati subito sul posto, hanno scoperto come se in quell’appartamento ci fosse una festa. Oltre al padrone di casa, anche tanti amici: in totale una ventina di giovani tutti identificati e, come previsto dal Dpcm per il contrasto al Covid, multati. Per tutti è arrivata la sanzione da 400 euro.

E’ quanto successo la sera di sabato in un condominio di via Zerbi a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Erano circa le 21 quando molti dei vicini di casa hanno iniziato a insospettirsi per il baccano che arriva da un appartamento.

Così i vicini di casa hanno chiamato il 112. I Carabinieri di Cerro Maggiore si sono trovati davanti a 20 giovani, tra maschi e femmine, tutti di Milano (ad eccezione del padrone di casa, che vive solo in casa) e di età compresa tra i 25 e i 30 anni.

Musica alta, alcuni stavano festeggiando sorseggiando alcolici. La mascherina l’hanno indossata solo quando hanno visto i militari. Da qui le multe.