Festa di nozze abusiva: ristorante chiuso per cinque giorni

Festa di nozze abusiva, ristorante sanzionato e chiuso per cinque giorni.

E’ successo a Magnago venerdì 14 maggio 2021. La Polizia Locale è intervenuta a Villa Patrizia, dimora in stile coloniale spesso scelta come location per banchetti di nozze ed eventi di pregio. Peccato che in questo periodo le norme anti Covid li vietino espressamente. Gli agenti hanno interrotto una festa di nozze e hanno sanzionato la struttura di via Marconi ai sensi del Dpcm del 2 marzo scorso per le aree gialle. La villa è stata inoltre chiusa per cinque giorni, fino a martedì 18 maggio compreso, come appare sul cartello che la Polizia Locale ha affisso sul cancello.