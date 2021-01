Festa di Capodanno nel resort: il titolare spiega “questione di sopravvivenza” VIDEO

Una festa di Capodanno in un resort del Garda, a Padenghe. Un evento che ha violato il Dpcm, come ci raccontano i nostri colleghi di primabrescia.it. La notizia è rimbalzata ovunque. Così, in serata, è intervenuto il titolare dell’hotel, Ivan Favalli, per chiedere scusa e circostanziare dettagliatamente i fatti.





Festa di Capodanno nel resort

Un pranzo con menù degustazione e una cena servita in camera la sera. Invece, secondo l’accusa, c’erano anche musica e clienti in pista da ballo. La festa, infatti, sarebbe iniziata quando era ancora consentito servire i pasti al tavolo ai clienti della struttura. Ma i residenti della zona, insospettiti da rumore e via-vai, hanno avvisato le Forze dell’ordine.

Inoltre, nonostante ci fosse un cartello sui tavoli del pranzo che invitava a non postare nulla sui social (giustificato dal titolare per questioni di privacy), sono bastate alcune storie su Instagram per attirare l’attenzione di molti, fino a raggiungere la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha dato risonanza nazionale al caso.

Al momento dell’arrivo degli agenti però, tutti i clienti erano regolarmente seduti ai loro tavoli e non c’erano musica o balli. I 126 clienti sono comunque stati sanzionati (con 400 euro di multa) per non aver rispettato le regole anti-Covid. “In quella giornata abbiamo subito tre controlli e non ci era stato imputato alcun verbale”, ha detto il gestore dell’hotel.

Le scuse dell’imprenditore

Quest’ultimo nel pomeriggio dell’1 gennaio 2021 ha postato un video e successivamente ha pubblicato un post.