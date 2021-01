Festa di Capodanno con 12 persone: bar chiuso per 5 giorni

Festa di Capodanno con 12 persone in un bar di Garbatola (frazione di Nerviano): arrivano i Carabinieri, locale chiuso per 5 giorni e multa.

“Legione Carabinieri-Lombardia-Stazione di Nerviano. Esercizio commerciale commerciale chiuso dal 31.12.2020 al 4.01.2021 per violazione amministrativa Covid-19”. E’ quanto recita il cartello che si trova affisso sulla saracinesca dello “Smile bar” di via Filzi a Garbatola, frazione di Nerviano. Il locale, infatti, resterà chiuso per 5 giorni a causa di una festa con 12 persone che si stava svolgendo ieri sera per festeggiare il Capodanno.

In azione si sono visti i Carabinieri della Stazione di Nerviano: impegnati sul territorio per la verifica dell’applicazione delle misure anti-Covid, i militari sono arrivati anche nella frazione. La sera del 30 dicembre 2020, passando dal retro, intorno alle 19.30, si sono accorti che all’interno del bar si stava svolgendo una festa (con saracinesca abbassata) con la presenza di 12 persone. Per questo motivo tutti i presenti sono stati multati ed è stato emesso il provvedimento di chiusura del bar per 5 giorni.

