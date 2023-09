Festa Alpina in via De Amicis: tre giorni di solidarietà e aggregazione

E’ da poco terminato l’Agosto in piazza, ma l’area feste alle spalle del municipio riprende subito a vivere: torna da stasera, venerdì a domenica la Festa Alpina di Rho giunta alla sua 41° edizione.

Il taglio del nastro con il sindaco Andrea Orlandi

Le «penne nere» apriranno la festa accogliendo, questa sera, venerdì’ alle 18, il Sindaco Andrea Orlandi, particolarmente legato agli Alpini, come molti dei rhodensi che amano partecipare a pranzi e cene in questo appuntamento settembrino. La cena nei tre giorni è possibile dalle 19. I pranzi di sabato e domenica sono previsti dalle 12.30, con l’aggiunta il 3 settembre, di un servizio bar a partire dalle 9.30.

Salamelle, patatine e la classica polenta e bruscitt

In tavola non mancheranno , come d’abitudine, salamelle e patatine, grigliata di carne, polenta e bruscitt, il tutto annaffiato da buon vino. Saranno possibili degustazioni di grappe e liquori alla frutta. Il sabato il piatto forte sarà il frico (patate, cipolle e formaggio Montasio), la domenica a pranzo i casoncelli bergamaschi. Saranno presenti anche gli stand delle associazioni legate agli Alpini, come, Rho Soccorso (pronta a promuovere nuovi corsi di formazione), la Fondazione Noi dopo di Voi di Cornaredo (che progetta iniziative per il futuro dei ragazzi con disabilità), Progetto Anna Onlus, per il sostegno a un ospedale in Africa.

Domenica mattina la tradizionale messa nella chiesa di San Vittore

Ogni serata terminerà entro la mezzanotte. Domenica 3 settembre le penne nere, guidate dal capo gruppo Luigi Azzerboni, parteciperanno con il loro stendardo alla messa celebrata nella chiesa parrocchiale di San Vittore alle ore 10. Anche a questo momento sarà presente il primo cittadino.

Il sindaco Orlandi: "La Festa alpina è da sempre un appuntamento molto caro ai rhodensi"

“La Festa Alpina è un appuntamento molto caro ai rhodensi – sottolinea il Sindaco Andrea Orlandi – Essere sempre disponibili a dare una mano nelle emergenze e farlo con uno stile ben riconoscibile è la caratteristica principale di questo gruppo che da sempre è vicino alle istituzioni locali. Parteciperò volentieri alla Festa Alpina anche per ringraziare le penne nere per la loro costante collaborazione”.