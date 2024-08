Ferragosto di lavoro per l'Arma: controlli e arresti

Sono proseguiti senza sosta, anche in occasione della giornata di ferragosto, i controlli dei Carabinieri in tutto il territorio del Comando Provinciale di Milano.

A partire dalla serata del 14 agosto, nell'area della stazione ferroviaria di Milano Centrale, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, con il supporto di personale di rinforzo del 3° Reggimento Lombardia hanno eseguito numerosi controlli che hanno portato all’identificazione di 115 persone ed al deferimento in stato di libertà di un 19enne egiziano per la mancata esibizione di documenti di identità o valido permesso di soggiorno e, per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, di un 20enne peruviano e di un 26enne egiziano, a carico dei quali erano già state avviate le procedure finalizzate all'adozione di un provvedimento di espulsione.

Doveva essere ai domiciliari invece era a spasso

Nella medesima serata, un analogo servizio è stato effettuato nei territori dei comuni di Rho, Senago, Solaro e Bollate (MI), nel corso del quale i Carabinieri della Compagnia di Rho hanno deferito in stato di libertà per il reato di evasione un 37enne egiziano, sottoposto agli arresti domiciliari a Baranzate, il quale non era presente presso la propria abitazione al momento del controllo. I Carabinieri hanno poi segnalato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente un 36enne ucraino, residente a Meda, trovato in possesso di oltre 2 gr. di marijuana e di 1 gr. di hashish. Durante il servizio è stato inoltre eseguito un controllo presso un campo nomadi di Senago (MI) ed identificate 42 persone.

Dopo la lite con la compagna si impossessa delle chiavi della sua auto

Anche a Basiglio i Carabinieri, la sera del 14 agosto, sono stati presenti con il personale della locale Stazione e della Compagnia di Corsico, deferendo un tunisino 32enne, senza fissa dimora in Italia, il quale, durante una lite con la propria compagna, una 39enne romena, si era impossessato indebitamente delle chiavi della sua auto. Gli operanti hanno poi effettuato accertamenti di tipo amministrativo in 8 esercizi commerciali, identificato 58 persone e sottoposto a controlli 25 autoveicoli nel corso di specifici posti di controllo

Tre egiziani trovati in possesso di una dose di hashish

Nel pomeriggio di ieri, infine, a Milano, nel quartiere Baggio, i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta, unitamente a personale dell’Aliquota di Primo Intervento del Nucleo Radiomobile e del Nucleo cinofili di Casatenovo, hanno proceduto al controllo ed all'identificazione di 91 persone, di cui 80 stranieri e 35 veicoli, segnalando all’autorità amministrativa tre egiziani di 31, 29 e 22 anni, tutti trovati in possesso di una dose di hashish. Durante i controlli è stato inoltre deferito per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale un 53enne dello Sri Lanka.