Fermato un quarantenne a Rho con hashish e cocaina

Controlli a Rho da parte della Polizia Locale nel parco vicino Villa Burba: fermato un quarantenne con precedenti in possesso di hashish e cocaina.

Con l’arrivo dell’estate sono stati rafforzati i controlli nei parchi e nelle aree verdi della città, e nella zona della stazione ferroviaria, frequentati sia di giorno che la sera, da parte degli agenti della Polizia Locale.

Controlli che nel tardo pomeriggio di mercoledì, nel parco vicino a Villa Burba, hanno permesso agli uomini del Comandante Antonino Frisone, durante le attività di controllo, di fermare un veicolo con a bordo un uomo di quarant’anni. Visti i precedenti penali per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio, si è messo in atto un controllo accurato: l’uomo è risultato in possesso di cocaina e di hashish, oltre che di un bilancino di precisione per confezionare le dosi. Il quarantenne è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.

I controlli di piazza Libertà e piazza Marinaia d'Italia

Gli agenti della Polizia Locale cittadina hanno anche controllato la stazione di piazza Libertà e piazza Marinai d’Italia, dove presto verranno installate telecamere di videosorveglianza, per garantire un presidio preventivo là dove si sono verificati diversi episodi di vandalismi. Intanto, dal Ministero dell’Interno sono arrivati finanziamenti provenienti dal Fondo unico di giustizia. Rho è uno tra i novanta Comuni italiani che si sono assicurati queste risorse destinate alla sicurezza. Arriveranno nelle casse comunali 43mila euro a disposizione del comando rhodense.