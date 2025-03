Fermato un 16enne per l'accoltellamento al Merlata

Dopo una settimana dai fatti, gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato e fermato, nel tardo pomeriggio di ieri uno dei ragazzi del gruppo che avrebbe aggredito e accoltellato un 19enne, fuori dal centro commerciale Merlata Bloom tra Pero e Milano.

Fermato a Quarto Oggiaro con l'ipotesi di rapina aggravata

Si tratta di un ragazzo di 16 anni, fermato nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro. Al momento è stato fermato con l'ipotesi di rapina aggravata. Per individuarlo sono state fondamentale le testimonianze e le immagini delle telecamere di sicurezza del quartiere. Ora le indagini proseguono per trovare gli altri membri del gruppo.

Gli aggressori erano scappati con il telefono e il monopattino della vittima

L'aggressione risale al 20 febbraio scorso. Il 19enne si trovava all'esterno dal centro commerciale situato tra Pero e Milano con la fidanzata. Secondo la ricostruzione alla coppia si era avvicinato un giovane per chiedere una sigaretta. Poi si era avvicinato un altro giovane con il quale la vittima aveva avuto una discussione in estate. La coppia aveva cercato di allontanarsi ma in quel momento c'è stato l'accoltellamento. con il gruppo di aggressori che era scappato con il telefono e il monopattino della vittima Il 19enne era finito in ospedale e dimesso con una prognosi di 20 giorni.