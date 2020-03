Fermato spacciatore, i clienti denunciati per non aver rispettato i divieti dell’emergenza Covid 19

Fermato spacciatore a Ossona, trovato in possesso di marjuana e hashih. Denunciati i clienti per mancato rispetto delle disposizioni per l’emergenza sanitaria

Fermato spacciatore, clienti denunciati: erano in giro senza valido motivo

A Ossona, Via Patrioti, durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura con tre soggetti a bordo. Uno dei passeggeri, C A, di Magenta del 99, con precedenti specifici, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. A seguito della perquisizione domiciliare, sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati 150 gr di marijuana, 20 gr di hashish, 1 bilancino precisione, e 460 euro in contanti. A seguito di udienza con rito direttissimo, il soggetto è stato collocato agli arresti domiciliari. Tutti gli occupanti del veicolo sono stati inoltre deferiti per l’art.650 Cp, in quanto disattendevano le disposizioni governative vigenti per l’emergenza sanitaria Covid-19.

