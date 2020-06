Fermato per un controllo nel parco dell’Adda: arrestato spacciatore 22enne.

Fermato per un controllo nel parco dell’Adda: arrestato spacciatore

Nella notte tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno, i Carabinieri, durante un mirato servizio finalizzato al contrasto dei delitti in materia di stupefacenti, hanno arrestato un 21enne, residente Settimo Milanese, censurato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio. I militari, dopo aver notato il ragazzo con atteggiamento sospetto all’interno del parco d’Adda in via Di Vittorio a Settimo Milanese, lo hanno bloccato e sottoporlo alla perquisizione personale rinvenendo un involucro contenente complessivamente 6.5 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare altri 30 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish occultati in camera da letto e una somma pari a 750 euro, considerata il provento dell’attività illecita.

L’ arrestato, espletate formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo in modalità telematica su disposizione AG, informata dal citato reparto che procede.

TORNA ALLA HOME