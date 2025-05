I militari della Guardia di finanza hanno fermato e arrestato un uomo di nazionalità marocchina che nascondeva in auto e nel suo appartamento 24 chilogrammi di cocaina.

Fermato per un controllo in auto: nascondeva 24 chilogrammi di cocaina

Militari del Comando Provinciale di Lecco hanno tratto in arresto, nei giorni scorsi, un soggetto di nazionalità marocchina, residente in Italia, trovato in possesso di 24 chilogrammi di cocaina, 9 grammi di hashish, strumenti e materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi.

L’intervento, iniziato in tarda serata nell’ambito di un controllo effettuato su strada a Lacchiarella in provincia di Milano, consentiva inizialmente di accertare come il soggetto, dal 2024 imprenditore operante nel settore del commercio di autovetture, con numerosi precedenti per reati legati al traffico degli stupefacenti, detenesse nel vano poggia piedi del sedile anteriore della propria autovettura una busta contenente poco meno di 6 chilogrammi di cocaina suddivisa in 5 panetti sottovuoto.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Altri 18 chili di cocaina nascosti in casa

La perquisizione, estesa al domicilio del soggetto fermato ubicato nel milanese, permetteva di rinvenire ulteriori 18 chilogrammi di cocaina e 9 grammi di hashish occultati all’interno di un vano ricavato al di sotto della vasca da bagno ubicata nell’appartamento del reo. Nell’immobile venivano, inoltre, sequestrati strumenti e materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi, tremila euro in contanti e numerosi dispositivi smartphone in uso al soggetto che saranno sottoposti ad attenta analisi al fine di ricostruire l’attività di spaccio e individuare l’organizzazione che ha fornito lo stupefacente. Le Fiamme Gialle hanno proceduto anche al sequestro di due autovetture nella disponibilità del fermato, di cui una modificata con l’installazione di un doppiofondo artigianale ricavato nel paraurti posteriore.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, competente sul territorio dove è stato eseguito l’arresto, il soggetto è stato associato presso la Casa Circondariale di Pavia Torre del Gallo e l’arresto convalidato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia.