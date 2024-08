Fermato per guida pericolosa, dichiara generalità false: non aveva mai preso la patente

Fermato dalla Polizia Locale dopo una manovra azzardata in moto, finisce nei guai per aver dichiarato generalità false e per essersi messo in sella senza aver mai conseguito la patente.

In sella senza aver mai preso la patente, declina pure generalità false

E' successo a Legnano. A fermare l'uomo, un 40enne legnanese già noto alle forze dell'ordine, è stato il nucleo motociclisti del Comando di corso Magenta. Il centauro strava procedendo sulle strade del quartiere Oltrestazione quando ha compiuto una manovra azzardata. Quando gli agenti del comandante Daniele Ruggeri gli hanno i documenti, è emerso che il 40enne non aveva mai conseguito la patente, violazione, questa, che comporta il sequestro del veicolo e la denuncia penale all’autorità giudiziaria in quanto in regime di recidiva.

Il 40enne è stato denunciato anche per il reato di sostituzione di persona

L’uomo è stato inoltre denunciato per il reato di sostituzione di persona, avendo declinato false generalità a un pubblico ufficiale fingendosi un’altra persona nella speranza di sviare l’attività di accertamento in corso.