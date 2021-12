Fermato il terzo complice della rapina in banca a Motta Visconti

La rapina era stata effettuata a novembre durante un permesso premio che l'uomo aveva ottenuto dal carcere di Secondigliano

L'arresto è avvenuto al termine di una lunga indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Pavia

Importante operazione dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso

Venerdì mattina a Torre del Greco i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso coadiuvati nella fase investigativa ed esecutiva dai colleghi della locale Compagnia hanno dato esecuzione al decreto di fermo nei confronti di PM per rapina aggravata in concorso nei confronti di U. G., classe 1975, pregiudicato di Torre del Greco con precedenti specifici.

L'uomo fermato è il terzo complice della rapina alla banca di Motta Visconti

L’arresto, è arrivato al termine di una lunga indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Pavia. L'uomo fermato è stato individuato come terzo complice della rapina commessa il 12 novembre ai danni di un istituto bancario di Motta Visconti quando i militari della Sezione Operativa del N.O.R. di Abbiategrasso arrestarono in flagranza di reato due rapinatori che si stavano dando alla fuga

In casa del malvivente trovati 68 detonatori a miccia

A seguito di perquisizione locale all’interno dell’appartamento di Torre del Greco nel quale il fuggitivo si stava nascondendo, i Carabinieri del locale N.O.R. hanno trovato 68 detonatori a miccia, oltre a circa 3mila euro in contanti, motivo per cui l'uomo è stato arrestato in flagranza di detenzione illecita di materiale esplodente.

La rapina a Motta Visconti fatta durante una licenza straordinaria concessagli dal carcere di Secondigliano

L’arrestato, che già all’atto della rapina a Motta Visconti si trovava in licenza straordinaria dal carcere di Napoli Secondigliano, è stato accompagnato nel Carcere di Poggioreale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.