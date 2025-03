Fermato e denunciato con le bici appena rubate

Nel pomeriggio di sabato, 22 marzo 2025, una pattuglia della Polizia Locale di Abbiategrasso, durante un monitoraggio del territorio nella zona davanti alla Stazione Ferroviaria, anche grazie all’ausilio dei sistemi di video sorveglianza, è riuscita a identificare e a fermare un uomo che poco prima aveva rubato tre biciclette dal Bici Park.

Forzato Lucchetti con un tronchese

L’uomo di nazionalità nordafricana, C.K. con diversi precedenti per furto, si era introdotto all’interno del Bici Park e, con l’ausilio di un tronchese, ha forzato i lucchetti di tre mezzi per poi asportarne due e recarsi in Piazza Castello per rubare una terza bici con l’intento poi di caricarle su un treno diretto a Vigevano.

La cosa però non è sfuggita agli uomini della comandante della Polizia Locale dottoressa Maria Malini, che a seguito di segnalazioni ricevute nei giorni precedenti di episodi simili, stavano monitorando proprio la zona del Bici Park, da anni preso di mira con numerosi furti quotidiani.

Infatti, alla vista dell’uomo che attendeva il treno sorvegliando i tre velocipedi, si insospettivano e grazie anche alla contestuale visione dei filmati di sorveglianza che confermavano i sospetti degli agenti, lo hanno fermato e recuperato bla refurtiva.

Biciclette sequestrate

L’uomo, una volta identificato, è stato denunciato a piede libero ed i tre velocipedi venivano sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Chiunque dovesse riconoscere le bici come oggetto di furto ed è in possesso di regolare denuncia sporta presso un Ufficio di Polizia, può recarsi presso al Comando della Polizia Locale di Abbiategrasso munito di documenti e copia della denuncia, al fine di presentare successiva istanza di dissequestro alla Procura di Pavia. Rimane alta l’attenzione della Polizia Locale di Abbiategrasso, in concerto con l’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Chiara Bonomi, per contrastare episodi simili.

Ecco le tre bici sequestrate