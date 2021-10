Fermato dalla Polizia locale l'uomo che si masturbava nel parco di villa Burba

Grazie a una operazione degli agenti della Polizia locale di Rho fatta in collaborazione con i Carabinieri

Dopo le segnalazioni arrivate al Comando della Polizia locale di corso Europa

Controlli in divisa e in borghese

Preso e denunciato dopo una serie di controlli fatti sia in divisa che in borghese. E' stata una operazione durata alcuni giorni quella effettuata dagli agenti della Polizia locale di Rho in collaborazione con la stazione dei Carabinieri. Dopo le segnalazioni fatte nelle scorse settimane, da un gruppo di genitori dei ragazzi che frequentano il parco di villa Burba, segnalazioni che parlavano di un uomo che si nascondeva dietro le piante e si masturbava, gli agenti rhodensi sono intervenuti con una serie di controlli nel parco della storica villa di corso Europa e al parco nuovo.

Fermato ha ammesso le sue responsabilità

Nel pomeriggio di ieri, l'uomo è stato fermato nel parco della villa proprio mentre si nascondeva dietro a una pianta per masturbarsi. Portato al comando l'uomo, difronte alle fotografie scattate dagli agenti durante i controlli, non ha potuto fare altro se non ammettere le proprie responsabilità

Denunciato per atti osceni in luogo pubblico

L'uomo, classe 1964 residente a Rho, personaggio già noto alle forze dell'ordine, il 57enne è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.