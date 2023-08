Fermato dalla Polizia: era destinatario di un mandato di cattura internazionale

Un uomo della Macedonia del Nord di 44 anni è stato fermato a Magenta dalla Polizia stradale: sulla sua testa pendeva un mandato di cattura internazionale.

Fermato dalla Polizia: destinatario di un mandato di cattura internazionale

Era destinatario di un mandato di cattura internazionale, il 44enne che ieri, 21 agosto, è stato fermato a Magenta per un normale controllo viabilistico da parte della Polizia Stradale. Gli agenti lo hanno quindi preso in carico e trasportato al carcere di San Vittore a Milano dove resterà in attesa dell'iter per l'estradizione.