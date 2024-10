Fermato dai Carabinieri: in auto aveva confezioni di I-Phone contraffatti

In auto aveva confezioni di I-Phone contraffatti: fermato dai Carabinieri a Nerviano.

I-Phone contraffatti, ora è nei guai

E' stato fermato a un posto di controllo e nella sua auto vi era tre confezioni di telefoni cellulari I-Phone contraffatti. E' quanto hanno scomperto, sabato 19 ottobre 2024, i Carabinieri della Stazione di Nerviano. I militari avevano infatti fermato un 30enne, napoletano, a un posto di controllo di via Lainate. Qui è stato trovato in possesso di tre confenzioni di cellulari contraffatti, perfettamente sigillate. I telefoni all'accensione funzionavano con il sistema operativo Android.

La scoperta e il provvedimento

Il controllo era scaturito da una verifica dei precedenti per truffa in bancadati del 30enne. Tutta la merce era già pronta per la vendita privata a prezzi ribassati. All'uomo, denunciato per commercio di prodotti con segni falsi, è stato avviato anche il procedimento amministrativo affinchè non rientri più nel territorio comunale per i prossimi tre anni