Fermato con un chilo di cocaina ad Abbiategrasso

I carabinieri fermano un 38enne di Ozzero che aveva a bordo dell’auto un chilo di cocaina: ha patteggiato due anni e otto mesi

E’ stato fermato dai carabinieri ad Abbiategrasso nella serata di martedì all’altezza di piazza Vittorio Veneto: sul lato passeggero un plico che ha insospettito i militari. Ed effettivamente quello che aveva con sé il 38enne di Ozzero era un panetto di circa un chilogrammo di cocaina. L’uomo, italiano incensurato, ha subito mostrato segni di agitazione e, una volta portato in caserma, non ha potuto fare altro che confessare. Il sospetto è che avesse appena acquistato la droga per poi rivenderla al dettaglio ai consumatori del territorio. Sottoposto a rito per direttissima a Pavia, ha patteggiato due anni e otto mesi di detenzione ai domiciliari.