Fermato con 11 chili di cocaina e 88 mila euro in contanti

Importante operazione degli uomini della Guardia di Finanza di Rho, il valore della droga sequestrata si aggira intorno agli 850mila euro

L'uomo finito in manette nascondeva la droga nei parafanghi delle auto

Importante operazione degli uomini della Guardia di Finanza di Rho

Importante operazione degli uomini delle Fiamme Gialle di Rho che nei giorni scorsi hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo trovato in possesso di 11 chili di cocaina e di circa 88 mila

euro in contanti.

Nascondeva la droga nei parafanghi dell'auto

L'arresto è arrivato al termine di una importante operazione che ha permesso agli uomini del comando rhodense di ritrovare lo stupefacente abilmente nascosto all’interno dei parafanghi anteriori di un’autovettura in uso alla persona finita in manette. L’attività è scaturita da una serie di evidenze emerse dalle banche dati in uso alle forze di Polizia che avevano fatto luce su alcuni controlli subiti, in varie zone d’Italia, dall' uomo che, pur non manifestando una capacità reddituale adeguata, utilizzava autovetture di grossa cilindrata prese a noleggio. La successiva perquisizione, è stata estesa alla stanza occupata dall'uomo presso un bed and breakfast, ha permesso di rinvenire il denaro, possibile provento dell’illecita attività, all’interno di una valigia.

Droga per un valore di 850mila euro

L'uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di San Vittore, mentre il valore commerciale dello stupefacente sequestrato è stato stimato in circa 850 mila euro. L’attività di servizio, conferma l’impego dalla Guardia di Finanza alla lotta al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, il cui uso danneggia soprattutto i più giovani, ed al

contrasto dell’illecito arricchimento da parte delle organizzazioni criminali.