Fermato a un posto di blocco viene rimandato nel suo paese in quanto irregolare

Fermano una Fiat Tipo senza assicurazione e scoprono che il conducente è una persona irregolare sul nostro territorio e procedono all'espulsione. E' successo ieri, venerdì, a Robecco sul Naviglio

Il controllo a un posto di blocco

Erano da poco passate le 9.30 quando la pattuglia impegnata per i controlli di polizia stradale ha seguito ed intercettato una Fiat Tipo grigia priva di assicurazione RCA poiché scaduta da 4 mesi. Alla guida un ragazzo extracomunitario clandestino poiché privo di regolare titolo di soggiorno per permanere sul territorio nazionale e senza patente.

Il veicolo è stato sequestrato e il giovane accompagnato alla frontiera per l'espulsione

Il veicolo è stato sequestrato dagli agenti della Polizia Locale robecchese mentre l'uomo che era alla guida della Fiat Tipo, in quanto irregolare sul territorio italiano è stato accompagnato in frontiera per l'espulsione