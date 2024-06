Fermati dai Carabinieri in auto: due arresti

Fermati in auto dai Carabinieri sul Sempione a San Vittore Olona, due arresti.

Fermati in auto, due vengono arrestati

Vengono fermati in auto dai Carabinieri e in due finiscono nei guai. E' quanto successo nella tarda serata di ieri, lunedì 17 giugno 2024, a San Vittore Olona. In azione si sono visti i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. A seguito di un controllo del territorio, la pattuglia era arrivata sul Sempione: qui ha fermato un'auto, una Vw Golf, sulla quale vi erano tre uomini, un rumeno e un tunisino.

Gli accertamenti e gli arresti

Dai riscontri dattiloscopici, i due tunisini sono stati tratti in arresto. Il primo, 25 anni, arrestato in flagranza di reato per violazione legge stranieri, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione notificato l'8 maggio 2023 ed eseguito il 22 maggio dello stesso anno mediante imbarco su volo areo, con l'uomo che è risultato aver fatto rientro in Italia entro 5 anni (l'autorità giudiziaria, informata, ha disposto la custodia in camera di sicurezza e processo per direttissima); il secondo, 28enne, è stato portato nel carcere di Busto Arsizio in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare in quanto indagato per detenzione ai fini di spacco di stupefacenti, reato commesso a Rimini il 6 aprile 2023.